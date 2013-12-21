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الإسكندرية تفوز ببطولة السباق الدولي للسباحة بالزعانف ببورسعيد

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الإسكندرية تفوز ببطولة السباق الدولي للسباحة بالزعانف ببورسعيد الإسكندرية تفوز ببطولة السباق الدولي للسباحة بالزعانف ببورسعيد

فازت منطقة الاسكندرية ببطولة السباق القومي للسباحة بالزعانف الذي نظمه الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ صباح اليوم في مدينة بورسعيد ضمن احتفالات محافظة بورسعيد بعيد النصر الـ 57 علي رحيل أخر جندي بريطاني من بورسعيد في 23 ديسمبر .

وشارك في البطولة حوالي 50 لاعب و لاعبة من أربع مناطق هي القاهرة ة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وجاءت الإسكندرية بالمركز الأول برصيد 830 نقطة و القاهرة في المركز الثاني برصيد 632 نقطة و الإسماعيلية في المركز الثالث برصيد 167 نقطة و بورسعيد في المركز الرابع برصيد .

و قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ومعه محمود مطاوع السكرتير العام ومهندس أسامة أنور سكرتير عام مساعد و أعضاء اتحاد الغوص و الإنقاذ بمصر في إطلاق إشارة السباق و الذي انتهي في الواحدة من مساء اليوم و سلم المحافظ الكئوس و الدروع للفائزين بالمراكز الأولي في أربع سباقات هي سباق 2 كيلو تحت 15 سنة بنات و سباق 2 كيلو تحت 15 سنة شباب و سباق 4 كيلو فوق 15 سنة بنات و سباق 4 كيلو فوق 15 سنة شباب.

و قال اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد :”إنها المرة الأولي التي تستضيف فيها بورسعيد مثل هذا السباق الذي سيتكرر العام القادم لنشر هذه اللعبة الجميلة والتي تعلم أبناءنا السباحة والمنافسة فى المسابقات العالمية .

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