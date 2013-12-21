ولي أمر يتعدى على مدرس بمطواة بالبداري في أسيوط‎

قام ولى أمر أحد الطلاب بالتعدى على أحد معلمى مدرسة ” جمال عبد الناصر” بأسيوط.

وتلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة “جمال عبد الناصر” الابتدائية بقرية النواورة التابعة لإدارة البدارى التعليمية بقيام” فكرى معبدعبد الرجال ولى أمر الطالب محمد فكرى عبد العال الطالب بالصف الرابع الابتدائي بالتعدى على “علاء عبدالله إبراهيم” معلم بالمدرسة بطعنة بمطواه باليد وفر هارباً ،وتم تحويل المصاب إلى مستشفى البدارى المركزى.

وبالإنتقال وسؤال شهود العيان تبين أنه حال قيام المتهم بالتهجم على “ناصر مرشد كامل” أحد المعلمين بالمدرسة بمطواة على خلفية شكوى نجله منه فقام المجنى عليه بمحاولة إبعاده عن زميله فأصيب بطعن فى يده اليمنى.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.