أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ولي أمر يتعدى على مدرس بمطواة بالبداري في أسيوط‎

Google+ Print
ولي أمر يتعدى على مدرس بمطواة بالبداري في أسيوط‎ ولي أمر يتعدى على مدرس بمطواة بالبداري في أسيوط‎

قام ولى أمر أحد الطلاب بالتعدى على أحد معلمى مدرسة ” جمال عبد الناصر” بأسيوط. 

وتلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بوصول بلاغ من مدير مدرسة “جمال عبد الناصر” الابتدائية بقرية النواورة التابعة لإدارة البدارى التعليمية بقيام” فكرى معبدعبد الرجال ولى أمر الطالب محمد فكرى عبد العال الطالب بالصف الرابع الابتدائي بالتعدى على “علاء عبدالله إبراهيم” معلم بالمدرسة بطعنة بمطواه باليد وفر هارباً ،وتم تحويل المصاب إلى مستشفى البدارى المركزى.

وبالإنتقال وسؤال شهود العيان تبين أنه حال قيام المتهم بالتهجم على “ناصر مرشد كامل” أحد المعلمين بالمدرسة بمطواة على خلفية شكوى نجله منه فقام المجنى عليه بمحاولة إبعاده عن زميله فأصيب بطعن فى يده اليمنى.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا