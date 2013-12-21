الأمن يلاحق عناصر إخوانية بعد اعتدائهم على الفنانة مى سليم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن رجال الشرطة يقومون حالياً بتحديد بعض الشخصيات المشاركة فى عملية الإعتداء على الفنانة مى سليم، بعد أن قامت عناصر من الإخوان المشاركة فى مظاهرة الجيزة، بالإعتداء عليها بالسب والقذف وتحطيم سيارتها، وكسر ذراع سائقها.

وأشار المصدر أن عملية القبض عليهم ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة، أوخلال ايام على الاكثر، مؤكداً أن الفنانة مى سليم لم تتهم اشخاص بعينهم فى بلاغها إلى غرفة عمليات النجدة، الا أن التحريات المبدئية أكدت انهم من ضمن العناصر التى شاركت فى تظاهرة أمس بالجيزة.

وكانت الفانة مى سليم تعرضت أمس، إلى إعتداء من قبل مظاهرة لإنصار المعزول، وذلك اثناء توجهها إلى مدينة السادس من أكتوبر من الطريق الدائرى، الا أن مظاهرة إخوانية تضم اكثر من آلف عنصر، قام بعضهم بالاعتداء عليها، واجبروها على النزول من سيارتها، مستخدمين بعض الأسلحة البيضاء، وقاموا بالإعتداء عليها وتهشيم سيارتها وكسر ذراع قائد السيارة، كما حاول بعضهم خطف طلفتها التى تبلغ من العمر عامين.