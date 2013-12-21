بيل: ريال مدريد يستطيع الفوز بالليجا

(إفي): أكد جاريث بيل، الوافد الجديد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أن اللاعبين "على قناعة" بأن بامكانهم "الفوز بالليجا هذا العام"، رغم ابتعادهم بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما أعرب عن رغبته في الفوز باللقب العاشر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال 2014.

وقال بيل، في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية "نحن مقتنعون تماما بأننا فريق كبير، ويمكننا الفوز بالليجا هذا العام".

ولم يخف اللاعب الويلزي رغبته في الفوز باللقب العاشر لريال مدريد في دوري الأبطال، قائلا "لن أقول نه يمثل ضغطا. كونه اللقب العاشر لا يجعله خاصا بالنسبة للنادي فحسب، بل لجميع من في النادي واللاعبين.. نود الفوز بدوري الأبطال وكل البطولات التي ننافس عليها".

وحول الكلاسيكو الأول الذي يخوضه في صفوف ريال مدريد، وفاز به برشلونة بهدفين مقابل واحد، علق "انها المباراة الأهم في منافسات الأندية"، مشيرا "من الواضح أنها لم تكن اللحظة المثالية بالنسبة لي، لم أقم بأي استعدادات للموسم الجديد".

وتابع "المدير اعتقد أن بامكاني القيام بعملي وحاولت انجازه على أكمل وجه من أجل الفريق. بالطبع لم تكن النتيجة الأفضل بالنسبة لنا، كنا نستحق أكثر بكثير. أعتقد أننا كنا الأفضل، ولكن كرة القدم تسير على هذا النحو".

وأبدى دهشته من العدد الكبير من النجوم المتواجد في صفوف ريال مدريد، مشيرا "في توتنهام كنت دائما أحاول الوصول إلى الكرة، بينما هنا الجميع يقوم بذلك. هناك لاعبون من طراز عالمي في جميع المراكز، ويمكنك التركيز فقط في دورك بدلا من محاولة تحفيز الفريق، أنا مستمتع بهذا".