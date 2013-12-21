تجديد حبس طالبين بجامعة القاهرة متهمين بالتعدي على الأمن الإداري بالجامعة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، السبت، تجديد حبس طالبين من طلاب جامعة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بإشعال حريق عمدي ومخالفة قانون التظاهر، والتعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم، والبلطجة، خلال أعمال شغب جامعة القاهرة بين الأمن الإداري للجامعة وعدد من الطلاب الثلاثاء الماضي.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس الطالبين 4 أيام بعد القبض عليهم بأمر الضبط والإحضار الذي صدر بحق 57 طالب متهمين بالاشتراك في أحداث الشغب وإحراق المبنى الإداري لأمن جامعة القاهرة.

فيما استعجلت نيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل، سرعة تنفيذ قرار النيابة، بضبط وإحضار 57 متهما آخرين من طلاب الجامعة، أكدت التحريات وأقوال الحرس المجني عليهم، تورطهم في أعمال الشغب والعنف والتعدي على قوات الأمن.

وكشفت التحريات المبدئية التي أجراها فريق بحث وتحري قاده اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عبد الرءوف الصيرفي، حكمدار قطاع غرب الجيزة، عن أن الاشتباكات وقعت بين حوالي 400 من طلاب الإخوان والأمن الإداري لجامعة القاهرة أمام البوابة الرئيسية، حيث قام الأمن باعتراض طريق مسيرتهم أثناء خروجهم من الجامعة، وقام الطلاب برشق الأمن بالحجارة والكراسي وإطلاق الشماريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف أفراد الأمن وصلت إلى 31 إصابة، وتم نقل 23 منهم إلى مستشفى الطلبة و2 إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة و2 بأم المصريين و3 ببولاق الدكرور.

وشهدت جامعة القاهرة أعمال عنف بين طلاب مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وافراد الأمن الإداري بالجامعة.