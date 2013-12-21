أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تجديد حبس طالبين بجامعة القاهرة متهمين بالتعدي على الأمن الإداري بالجامعة

Google+ Print
تجديد حبس طالبين بجامعة القاهرة متهمين بالتعدي على الأمن الإداري بالجامعة تجديد حبس طالبين بجامعة القاهرة متهمين بالتعدي على الأمن الإداري بالجامعة

الإعتداء على الأمن الإداري لجامعة القاهرة – أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، السبت، تجديد حبس طالبين من طلاب جامعة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بإشعال حريق عمدي ومخالفة قانون التظاهر، والتعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم، والبلطجة، خلال أعمال شغب جامعة القاهرة بين الأمن الإداري للجامعة وعدد من الطلاب الثلاثاء الماضي.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس الطالبين 4 أيام بعد القبض عليهم بأمر الضبط والإحضار الذي صدر بحق 57 طالب متهمين بالاشتراك في أحداث الشغب وإحراق المبنى الإداري لأمن جامعة القاهرة.

فيما استعجلت نيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل، سرعة تنفيذ قرار النيابة، بضبط وإحضار 57 متهما آخرين من طلاب الجامعة، أكدت التحريات وأقوال الحرس المجني عليهم، تورطهم في أعمال الشغب والعنف والتعدي على قوات الأمن.

وكشفت التحريات المبدئية التي أجراها فريق بحث وتحري قاده اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عبد الرءوف الصيرفي، حكمدار قطاع غرب الجيزة، عن أن الاشتباكات وقعت بين حوالي 400 من طلاب الإخوان والأمن الإداري لجامعة القاهرة أمام البوابة الرئيسية، حيث قام الأمن باعتراض طريق مسيرتهم أثناء خروجهم من الجامعة، وقام الطلاب برشق الأمن بالحجارة والكراسي وإطلاق الشماريخ، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف أفراد الأمن وصلت إلى 31 إصابة، وتم نقل 23 منهم إلى مستشفى الطلبة و2 إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة و2 بأم المصريين و3 ببولاق الدكرور.

وشهدت جامعة القاهرة أعمال عنف بين طلاب مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وافراد الأمن الإداري بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا