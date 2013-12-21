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السجون: نقل الحداد وأيمن لسجن العقرب حتى يطبق عليهم نظام الزيارات الأمريكي

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السجون: نقل الحداد وأيمن لسجن العقرب حتى يطبق عليهم نظام الزيارات الأمريكي السجون: نقل الحداد وأيمن لسجن العقرب حتى يطبق عليهم نظام الزيارات الأمريكي

الحداد

أكد مصدر أمنى بمصلحة السجون، أن إدارة سجن طرة قامت بتنفيذ عملية نقل أيمن على وعصام الحداد إلي سجن شديد الحراسة “العقرب”، ليتم تطبيق عليهم نظام الزيارات الامريكى.

واوضح قائلاً، إن إدارة قطاع السجون قامت مؤخراً بإنشاء غرفة زيارات على الطراز الأمريكى، بحيث لا يتم لقاء قيادات الإخوان بزويهم عن طريق فاصل من الزجاج السميك، الذى لا يسمح بإختراق الصوت، على أن يتحدثا سوياً عن طريق سماعة لكل منهما، وأن تكون المحادثة مراقبة من إدارة سجن طرة، وقيادات مصلحة السجون، حتى تضمن وزرة الداخلية عدم تسريب أى معلومات من قيادات الإخوان او انصارهم، ولمنع اى رسائل من قيادات الإخوان إلى أنصارهم فى الخارج، خاصة بعدما ترددت أنباء عن قيام قيادات الإخوان  بإصدار تعليمات إلى انصارهم خارج السجون، بتنظيم مظاهرات واحتجاجات، ووضع خطط الإعتداء  على قوات الجيش والشرطة.

وكانت ONA  أكدت يوم الخميس الماضى، انتهاء ادارة السجن من انشاء غرفة الزيارات فى سجن ” العقرب” او شديدى الحراسة، على أن تكون مخصصة لنزلاء السجون من قيادات الاخوان، وهو ما ادى الى نقل البلتاجى الاسبوع الماضى الى سجن العقرب، ومن بعده اليوم عصام الحداد ومراد على، ومن المتوقع ان يتم نقل باقى قيادات الاخوان الى سجن العقرب خلال الايام القليلة المقبلة.

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أونا