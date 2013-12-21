بالفيديو.. خالد داوود : على السلطات المصرية التحرك فوراً للإفراج عن الجيزاوي

قال خالد دوواد المتحدث بإسم حزب الدستور أن المحامى أحمد الجيزاوي صدر ضده حكم نهائي و لم تتحرك السلطات المصرية للدفاع عنه حتى الأن منذ لحظة القبض عليه، مضيفاً أن كرامة المصريين مهانة بالخارج.

وطالب داوود بالإفراج عن الجيزاوى خلال مؤتمر صحفى تحت عنوان “إفرجوا عن الجيزاوي”، مؤكداً أن الجيزاوى قضى فى سجون المملكة العربية السعودية أكثر من نصف مدة العقوبة بينما ينص القانون على ضرورة قضاء ربع المدة حتى يستحق العفو، وأن الحالة الصحية للجيزاوى لا تسمح باستمرار سجنه او حتى جلده جلدة، وأن قانون المملكة ينص على أن للعفو عن متهم ان يكون حافظاً لجزء من القرأن الكريم و هو الشئ الذى ينطبق عليه.

وحضر المؤتمر ممثلين عن القوى الثورية، أبرزهم شباب من اجل العدالة و الحرية ،و 6ابريل ،و6ابريل الجبهة الديموقراطية، الاشتراكيين الثورين و جبهة طريق الثورة.

المراسل : محمود عبد الحفيظ

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