حكومة دبي تشدد على الالتزام بالقوانين المعتمدة لدى "التنظيم العقاري" بشأن الإيجارات

أصدرت حكومة دبي اليوم بيانا شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قِبَل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي فيما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة.

يأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020".

ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية.

"إن الفوز بعرض إستضافة إكسبو 2020 هو هدية تقدّم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها"، هذا ما أكده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لإستضافة إكسبو 2020.

>

وأضاف سموه: "إن الفوز هو شهادة تكلّل النجاح والعمل الدؤوب الذي قام به أبناء دولة الإمارات والمقيمون بها، حكومة وشعبا، لتكون دولة تفتخر باحتضانها اقتصاداً مفتوحا وتجارة حرة، ولتجعل من دبي مركزا للأعمال والمواصلات والخدمات اللوجستية، ومقصداً سياحياً، ومركزاً مالياً للعالم اجمع."

> ودعا بيان حكومة دبي أيضاً المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى المشاركة في الحفاظ على إزدهار دبي وتعزيز نجاحها.

>

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد قائلاً: "واجب علينا جميعاً اليوم التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش."

ويعود جزء كبير من نجاح دبي إلى قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتميزة من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في ربوعها. ولقد شكّلت البنية التحتية الإماراتية، والخدمات، والقوانين، والحوكمة الجيدة العوامل التي دفعت بقيام اقتصاد سليم لدبي وساهمت في تراكم نجاحاتها.

>

من جهته قال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020: "من المهم أن تواصل دبي الحفاظ على ميزاتها التنافسية."

وأضاف "لقد بُنيت دبي على الجهد والتعاون المشتركين بين القطاعين العام والخاص، ومن المهم جداً أن نواصل جميعا القيام بدورنا الايجابي بما يصب في صالح الإمارة والدولة . "

>