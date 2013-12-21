المالكي يعبرعن ألمه لمقتل قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى ويتوعد بالإنتقام

عبر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، عن ألمه لمقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود، مشددا على أن “تضرب القوات الأمنية بيد من حديد على رؤوس الشرزمة الحبيثة وملاحقتهم في كل مكان”.

وقال المالكي – في بيان لمكتبه اليوم السبت – إنه “ببالغ الألم تلقيت نبأ استشهاد جندي العراق البطل قائد الفرقة السابعة الفريق الركن محمد الكروي وكوكبة من جنوده الشجعان الذين دكوا حصون القتلة الإرهابيين ولاحقوهم إلى جحورهم في كبد الصحراء”.

وأضاف أن “هؤلاء الأبطال الذين يخوضون أشرف المعارك ضد أعداء الله والإنسانية وقتلة العراقيين، إنما يخوضون معارك يومية في الليل والنهار دون أن يعلم بهم أحد من أجل عز العراق وسلامة العراقيين وأمنهم جميعا دون استثناء ومن أجل سلامة الأطفال في مدارسهم والمصلين في مساجدهم وأماكن عبادتهم ومن أجل سلامة النساء والشيوخ وكل العراقيين الذين استهدفهم أولئك الشذاذ”.

ودعا المالكي القوات المسحلة إلى الضرب بيد من حديد على رؤوس الشرزمة الخبيثة وملاحقتهم في كل مكان حتى يتم القضاء عليهم وتطهير العراق من دنسهم.

وكان مصدر أمني عراقى قد أفاد بأن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي وعددا من العسكريين بينهم ضباط كبار كانوا قد قتلوا وأصيبوا في التفجيرات التي شهدتها محافظة الأنبار اليوم أثناء مداهمتهم وكرا تابعا لتنظيم القاعدة في وادي حوارن غربي المحافظة.

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