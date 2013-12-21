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تأجيل دعوى البابا تواضروس ضد جمعية القديسة “بربارة” لجلسة 22 فبراير

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تأجيل دعوى البابا تواضروس ضد جمعية القديسة “بربارة” لجلسة 22 فبراير تأجيل دعوى البابا تواضروس ضد جمعية القديسة “بربارة” لجلسة 22 فبراير

البابا-تواضروس-الثاني

قررت اليوم السبت، الدائرة4 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تأجيل الدعوى المقامة من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته رئيس المجلس الملى العام، ضد رئيس جمعية القديسة “بربارة” بمصر القديمة، ووزير التضامن الاجتماعى بصفته ومحافظ القاهرة، والتى طالبت بطرد المدعى عليه الأول من الإشراف على مدافن “الأرثوذكس” بمصر القديمة ، لجلسة 22 فبراير لإضافة طلب جديد وللاعلان به والمذكرات الختامية .
> ذكرت الدعوى أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة خصصت مدافن للطائفة بشارع بين الأديرة بمصر القديمة، والمعروفة بمدافن القديسة “بربارة” بمواقعها الثلاثة، وحررت البطريركية عقودا وتراخيص إنشاء المدافن للمنتفعين منذ عام 1905 بالنسبة للموقعين الأول والثانى، وبتاريخ 5 أبريل 1971 اشترت البطريركية الموقع الثالث للمدافن من بطريركية الروم الكاثوليك، بموجب عقد اتفاق، وتسلمت من الطائفة البائعة عقود الانتفاع الخاصة بتلك المدافن، وأصبحت البطريركية هى صاحبة حق الإشراف وإدارة المدافن بمواقعها الثلاثة.

وأضافت، أن البطريركية فوجئت بالمدعى عليه الأول بزعم إشرافه على هذه المدافن، يستغل بعض المكاتبات الصادرة من المدعى عليه الثانى بصفته، بزعم أن الجمعية لها حق الإشراف على المدافن، رغم أن المدعى عليه الثانى غير مختص بشئون المدافن، حيث إنها تخضع لإشراف إدارة جبانات محافظة القاهرة.

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