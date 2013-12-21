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نائب بالبرلمان : نصر الله يأخذ دور مرشد لبنان ويضع نفسه فوق الدستور

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نائب بالبرلمان : نصر الله يأخذ دور مرشد لبنان ويضع نفسه فوق الدستور نائب بالبرلمان : نصر الله يأخذ دور مرشد لبنان ويضع نفسه فوق الدستور


> اعتبر النائب اللبناني عمار حوري عضو “كتلة المستقبل” أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أمس أخذ دور المرشد للجمهورية اللبنانية وجعل نفسه فوق الدستور ، وانه لجأ لكلمات توحي بالتهديد باستعمال السلاح، حسب قوله.

وانتقد حوري نصيحة نصر الله بعدم تشكيل حكومة امر واقع (بدون توافق سياسي) ، ثم قوله بعد ذلك “نقطة على السطر” ، معتبرا ان هذه هي عبارة تهددية والكل يعرف ماذا تعني في ادبيات حزب الله الذي يلجأ إلى التهديد بإستعمال السلاح”.

وأشار حوري إلى أن الدستور يعطي الحق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس المكلف تمام سلام الحق في إصدار مرسوم تشكيل الحكومة”.

وعلق النائب عمار حوري على ما انتقادات حسن نصرالله لمؤتمر قوى 14 آذار في طرابلس مؤخرا قائلا “كل مراقب محايد لما حصل خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قوى “14 آذار” في طرابلس يرى أن مشهداً وطنياً جامعاً جرى في هذه المدينة وهو يتحدث عن الديمقراطية والرأي والرأي الآخر”.

وأضاف أن “هذا المشهد تضمّن سنة وشيعة ودروز ومسيحيين وعلويين، أي أنه جمع كل أطياف المجتمع اللبناني، مستغربا اعتبار نصر الله أن هذا المشهد هو إعلان حرب.

وتابع حوري قائلا “نحن لا خيار أمامنا إلا هذا المشهد الوطني الجامع، اذ اننا لا نؤمن بالتقوقع ولا بالحروب الداخلية، نحن نبقي مساحة للخلاف السياسي إنما ضمن الحدود المعقولة”.

واستغرب عمار حوري: “التشكيك بشجاعة الرئيس سليمان والاملاء عليه بما يجب أن يقوم به.

وعن كلام نصر الله بأن حكومة الحياد هي خداع ومطالبته بحكومة وحدة، تساءل حوري: “حكومة الرئيس سعد الحريري كانت حكومة وحدة وطنية، لماذا اسقطوها اذا كانت هذه التجربة هي الناجحة؟.”

وعن التدخل في الشأن السوري، أوضح “في البداية كان السيد حسن يقول إن التدخل في سوريا هو لحماية قرى معينة متاخمة للبقاع الشمالي، ليصبح فيما بعد حماية لمقام السيدة زينب، وبالامس قال إنها معركة وجودية”، مشددا على أن “المعركة الوجودية للبنان يحددها اللبنانيون وليس فريق من اللبنانيين ويخوض المعركة باسمهم على اساسها”.

وحذر حوري من أن “لبنان مهدد، وقال نرى ذلك من خلال أعداد السياح المتوجهين الى لبنان في موسم الاعياد، واعتقد أن هذه عينة من التهديد الذي يتعرض له لبنان ومن ضرب لاقتصاده الوطني واستقراره”.

أ ش أ

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