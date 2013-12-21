زيادة الوزن من أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم

أرسلت أم تسأل، يعانى ابنى البالغ من العمر 11 سنة، من ارتفاع ملحوظ فى ضغط الدم، ولا أعرف سببه، بالرغم من حرصى على عدم تناوله للملح فى الطعام، إلا أن وزنه يبلغ 50 كيلو جراما وطوله 135 سم.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، ناصحاً الأم بضرورة عرض الطفل على طبيب متخصص فى علاج السمنة، لأن وزن الطفل عال، ويعانى من زيادة كبيرة فى الوزن، قد تسبب له مشكلات صحية كثيرة على المدى القريب والبعيد.

وأوضح الدكتور "عيسى" أن ارتفاع ضغط دم هذا الطفل ناتج عن الزيادة الملحوظة فى وزنه، والتى يعانى منها، مؤكدا أن زيادة الوزن من أهم المسببات فى رفع ضغط الدم، سواء لدى الكبار أو حتى الصغار ، وعلى الرغم من مراعاة الأم لكميات الملح فى طعام الطفل، إلا أنه ليس العلاج الوحيد لارتفاع ضغط الدم لديه –كما يعتقد العض – فخفض نسبة الضغط تحتاج إلى نظام حياتى متكامل، لذا يجب أن يعرض على مختص السمنة لكى يحدد له النظام الغذائى والبدنى وفقا لدرجة ارتفاع الضغط.

من ناحية أخرى، ينصح الدكتور عيسى بضرورة محاولة خفض ضغط الدم لدى الطفل، عن طريق تناول الغذاء الصحى البعيد الخالى من الملح وشرب كميات كبيرة من المياه، وممارسة الرياضة، وإفراز كميات كبيرة من العرق عن طريق الرياضة والنشاطات البدنية القوية، محذرا من إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم لدى الطفل، لأنه قد يتسبب فى إصابته بمشكلات كثيرة قد تؤثر على قدراته الجسدية، وقد يتسبب له فى الإصابة بمضاعفات خطيرة، أهمها الصداع المزمن والتأثير على قدرات استيعابه فى هذه السن، كما يؤثر على حالة العين وساعات النوم وحالة الجسم بشكل عام.

والتخلص من الوزن الزائد لدى هذا الطفل هو كلمة سر علاج هذه الحالة، وخفض معدلات الضغط بالتدريج عن طريق التخلص من الدهون فى الجسم.