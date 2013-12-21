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التحليل يساعد فى التفرقة بين الإصابة البكتيرية والفيروسية

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التحليل يساعد فى التفرقة بين الإصابة البكتيرية والفيروسية التحليل يساعد فى التفرقة بين الإصابة البكتيرية والفيروسية

نصح الطبيب الفرنسى كلير جابيلا، الأمهات بضرورة إجراء تحليل سريع للأطفال الذين يصابون بحالات الاختناق ليلا، والذين تصل نسبتهم ما بين 25% إلى 40%، والشباب الذين تتراوح نسبتهم من 10% إلى 25%، لمعرفة إذا كانت هذه الحالة يسببها فيروس أو بكتريا ليكون العلاج سليما.

ففى حالة أن يكون هذا الاختناق بسبب فيروس، فالحالة تتحسن خلال من ثلاثة إلى خمسة أيام، وفى حالة البكتريا فإن العلاج يتطلب اللجوء إلى المضاد الحيوى لتفادى التعقيدات التى يسببها الاختناق فى اللوزتين، حيث إن الحالة تكون مصاحبة بارتفاع فى درجة الحرارة مع عدم وجود سعال أو زكام، ويكون ناتجا عن التهاب فى الغدد فى الحلق والرقبة، لذلك يجب استشارة الطبيب لعلاج هذه الحالة.

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