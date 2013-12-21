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لقاح "إتش بى فى" يجنبك الإصابة بسرطان عنق الرحم

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لقاح "إتش بى فى" يجنبك الإصابة بسرطان عنق الرحم لقاح "إتش بى فى" يجنبك الإصابة بسرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم، من أنواع الأورام السرطانية التى يتم اكتشافها فى وقت متأخر، بعد انتشار المرض أو عند ظهور أعراض فى مراحله المتأخرة، نظرا لصعوبة تشخيصه.

قالت الدكتورة نوران حسين، استشارى أشعة الثدى، ومديرة مركز المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، إن الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم، تتم بتناول لقاح "إتش بى فى"، وهو يعد نوعا من أنواع الفيروسات التى تصيب النساء فى عنق الرحم، ويتسبب فى حدوث التهابات، ومن الممكن أن يتم شفاؤه أو يتحول لسرطان عنق الرحم.

وأضافت د.نوران، أن فيرس "إتش بى فى" هو السبب فى إصابة 70% من السيدات بسرطان عنق الرحم، الذى يتم انتقاله عن طريق العلاقات الحميمة المتكررة، مشيرة إلى أن سرطان عنق الرحم يتم اكتشافه عند حدوث نزيف أو إفرازات، وذلك يدل أن المرض فى مراحل متأخرة.

وأوضحت استشارى أشعة الثدى، أن لقاح "إتش بى فى" يتم أخذ 3 جرعات منه على مدى 6 أشهور، ولم يتم تكراره مرة أخرى، ومن الممكن أن يتم أخذه حتى سن 45 عاما، لكن من الأفضل أن يتم أخذه من سن 9:12 سنة عند الفتيات، لأنه يكون فعالا أكثر، ويقى من الإصابة بالفيروس عند الكبر.

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