بالصور .. محافظ بورسعيد يضع حجر الأساس لمدرسة للتعليم الأساسي

قام اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد بوضع حجر الأساس لمدرسة للتعليم الاساسي بمنطقة السيدة خديجة تستوعب 33 فصل دراسي وبتكلفة مقدارها 5.5 مليون جنية وتستغرق مدة انشاء المدرسة 10 شهور، وقد رافق المحافظ في وضع حجر الأساس السكرتير العام والمساعد ورئيس هيئة الأبنية التعليميية ورئيس حي الضواحي.

وقد التقي المحافظ بعد ذلك بأهالي المنطقة واستمع إلي مشاكلهم و التي تركزت معظمها حول الصرف الصحي وقد اعطي المحافظ مهلة أسبوع لشركة الصرف الصحى لانهاء كافة المشاكل المتعلقة بالصرف في منطقة الحراسات والسيدة خديجة ، ولفت المحافظ بأن المدرسة سوف تكون نموذجية وعلي أعلي مستوي لخدمة أهالي المنطقة وتربية النشئ بطريقة تعليمية وصحية جيدة

وأشار إلى أنه يهدف إلي رفع المستوي التعليمي في كافة مناطق بورسعيد وبخاصة في المناطق النائية والتي تسعي المحافظة إلي توفير كافة الخدمات والمرافق بها، وأضاف المحافظ أن زيارة وزيرالتعليم إلي المحافظة قد أتت بثمار كثيرة علي كافة النواحي التعليمية.