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بدء الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي

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بدء الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي بدء الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي

الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى

صدر قرار من وزير التعليم العالى ببدء الدراسات العليا بكلية الزراعة، اعتبارا من العام الدراسي 2013 – 2014، مؤكداً أنه انجاز حقيقي يعود بالنفع لخريجي كلية الزراعة .

واشار الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ، أنه  يعطى اهتماما كبيرا بالباحثين وان تكون كافة كليات الجامعة  بها قسم للدراسات العليا .

أكد الدكتور محمود خضارى ، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، لشئون الدراسات العليا انه فى إطار اهتمام قطاع الدراسات العليا بالباحثين على القيام بدراسات ما بعد التخرج بعدما اتاحت الجامعة فرصة لجميع الباحثين على القيام بدراساتهم فى معظم الكليات .

وأشار الى أنه لا توجد إلا ثلاث كليات فقط حديثة لم يتم البدء فى الدراسات العليا فيهم وهم التمريض والفم والأسنان والسياحة والفنادق .

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