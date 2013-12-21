"الوطن" تنشر أسماء المرشحين لانتخابات "مستشاري قضايا الدولة"

كتب : محمد العمدة منذ 37 دقيقة

يشهد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، الجمعة المقبل، انتخابات النادي بحضور 3 آلاف مستشار من جميع المحافظات.

ويتنافس على منصب رئيس النادي كل من المستشار أحمد خليفة، الرئيس الحالي للنادي، والمستشار عبدالحميد البرادعي، والمستشار خالد محمود عوض الدين، والمستشار أبوبكرالصديق محمد عامر، والمستشار خالد نجاح محمد عبدالنبي.

ويتنافس من درجة مستشار حتى نائب رئيس هيئة كل من المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادي الحالي، والمستشار سامح السيد، المتحدث الإعلامي للهيئة، والمستشار أحمد محمود رمضان كشك، والمستشار شوقي أحمد محمد الشامي، والمستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن، والمستشار زين العابدين علي إسماعيل، والمستشار محمد الوصال عبدالحافظ، والمستشار أشرف مختار عيد.

ويتنافس من درجة مندوب مساعد حتى درجة نائب كل من المستشار محمود مختار عبدالودود، والمستشار مدحت أحمد السيد عمران، والمستشار أحمد عبدالله خلف، والمستشار عصام عبدالوهاب الطوبجي، والمستشار مصطفى عبدالمنعم السيد، والمستشار أحمد كمال خليل، والمستشار ياسر عبدالمنصف عبدالحميد، والمستشار أحمد ضياء الدين، والمستشار رزان محمد مصطفى.

ويتنافس من درجة مستشار مساعد "أ" و"ب"، كل من المستشار أمين السيد عبدالرحيم، والمستشار أحمد حمدي عدلي مسعود، المتحدث الرسمي للنادي، والمستشار عبدالمعاطي أبوالمعاطي محمد، والمستشار أحمد محمد إسماعيل، والمستشار عاطف منصور محمد، والمستشار عبدالله كرم الدين، والمستشار محمد محمد فتحي، والمستشار أحمد فاروق الفولي، والمستشار أحمد السعيد عبدالسلام.