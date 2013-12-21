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إسلام عوض: متصدر الدوري البلغاري يرغب في التعاقد معي

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إسلام عوض: متصدر الدوري البلغاري يرغب في التعاقد معي إسلام عوض: متصدر الدوري البلغاري يرغب في التعاقد معي

أكد إسلام عوض لاعب وسط الزمالك عن وصوله عرض من نادي ليتيكس لوفيتش متصدر الدوري البلغاري الموسم الجاري للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل.

وانضم عوض من إنبي إلى الزمالك في يناير 2012، إلا أن اللاعب لم يقنع الأجهزة الفنية المتعاقبة في احتلال مكانة أساسية مستمرة في الفريق.

وقال عوض لمراسل FilGoal.com يوم السبت: "مسؤولي النادي البلغاري خاطبوني بشكل ودي، وطالبتهم بإرسال العرض للزمالك".

وأضاف "أرغب في الاحتراف الخارجي، وأعتقد أن هذه فرصة جيدة لي وللزمالك".

ويحتل ليتيكس لوفيتش صدارة الدوري البلغاري في الموسم الجاري حتى الجولة 23 بالتساوي مع رازجراد لودوجوريتش برصيد 50 نقطة، ويتبقى ثلاث مباريات حاسمة للقب، فيما كان قد أنهى الموسم الماضي بالمركز الخامس.

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