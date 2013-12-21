أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق محاضرات "خبراء التعليم" بالعريش بحضور المحافظ

Google+ Print
انطلاق محاضرات "خبراء التعليم" بالعريش بحضور المحافظ انطلاق محاضرات "خبراء التعليم" بالعريش بحضور المحافظ

انطلقت اليوم السبت، محاضرات خبراء التعليم بالقاهرة لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بشمال سيناء بمختلف المواد الدراسية.

وشارك اللواء السيد عبد الفتاح حرحور فى حضور الفعاليات، ورافقه حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بمقر منتدى الشباب بحى الزهور بالعريش.

وطالب المحافظ طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بالاستفادة القصوى من هذه المحاضرات، لتعويضهم عن تأخر الدراسة بشمال سيناء شهرًا عن باقى محافظات الجمهورية.

وقام 10 من خبراء التعليم بإلقاء محاضرات للطلبة الدارسين وسط ترحيب من قيادات مديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور بهذه الخطوة من جانب الوزارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365