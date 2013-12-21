انطلاق محاضرات "خبراء التعليم" بالعريش بحضور المحافظ

انطلقت اليوم السبت، محاضرات خبراء التعليم بالقاهرة لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بشمال سيناء بمختلف المواد الدراسية.

وشارك اللواء السيد عبد الفتاح حرحور فى حضور الفعاليات، ورافقه حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بمقر منتدى الشباب بحى الزهور بالعريش.

وطالب المحافظ طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية بالاستفادة القصوى من هذه المحاضرات، لتعويضهم عن تأخر الدراسة بشمال سيناء شهرًا عن باقى محافظات الجمهورية.

وقام 10 من خبراء التعليم بإلقاء محاضرات للطلبة الدارسين وسط ترحيب من قيادات مديرية التربية والتعليم وأولياء الأمور بهذه الخطوة من جانب الوزارة.