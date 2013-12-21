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Roberto Cavalli: أطلب من Michael Kors التوقف عن نسخ تصاميمي

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Roberto Cavalli: أطلب من Michael Kors التوقف عن نسخ تصاميمي Roberto Cavalli: أطلب من Michael Kors التوقف عن نسخ تصاميمي

السبت 21-12-2013 14:46

الرياض - خلود أحمد

لا يتردد روبيرتو كافالي في أن يعبر عن رأيه بصراحة حتى وإن انتقد به مصممين آخرين . فقد انتقد ستايل المصمم الشهير Karl Lagerfeld و وصف Armani بالملك الصغير بحيث تجاب طلباته على حساب باقي المصممين .
في آخر لقاءاته التلفيزيونية هاجم كفالي المصمم الأمريكي الشهير مايكل كورس و قال “ إنه من أكبر المصممين المقلدين في العالم ، أريد منه أن يتوقف عن نسخ تصاميمي إنه ينسخ الجميع” .
يلقى المصمم مايكل كورس شعبية واسعة بين السيدات في الخليج العربي لجودة تصاميمه و أسعارها المعقولة ، فهل تعتقدين أنه من أكبر المصممين المقلدين كما وصفه كفالي ؟

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