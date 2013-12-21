Roberto Cavalli: أطلب من Michael Kors التوقف عن نسخ تصاميمي

الرياض - خلود أحمد

لا يتردد روبيرتو كافالي في أن يعبر عن رأيه بصراحة حتى وإن انتقد به مصممين آخرين . فقد انتقد ستايل المصمم الشهير Karl Lagerfeld و وصف Armani بالملك الصغير بحيث تجاب طلباته على حساب باقي المصممين .

في آخر لقاءاته التلفيزيونية هاجم كفالي المصمم الأمريكي الشهير مايكل كورس و قال “ إنه من أكبر المصممين المقلدين في العالم ، أريد منه أن يتوقف عن نسخ تصاميمي إنه ينسخ الجميع” .

يلقى المصمم مايكل كورس شعبية واسعة بين السيدات في الخليج العربي لجودة تصاميمه و أسعارها المعقولة ، فهل تعتقدين أنه من أكبر المصممين المقلدين كما وصفه كفالي ؟