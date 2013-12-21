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مفاتيح لأناقتكِ في سهرات الشتاء

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مفاتيح لأناقتكِ في سهرات الشتاء مفاتيح لأناقتكِ في سهرات الشتاء

السيدة الأنيقة يجب أن لا تستغني عن أناقتها مهما تغيّرت الفصول والمواسم، ومع ذلك لا يجب أن يتغير ستايلكِ كلياً بتغير الأجواء، إذ يمكن لإطلالتكِ أن تتأقلم مع المواسم بتغيير بعض النقاط البسيطة.

 نقدّم لكِ سيدتي في ما يلي خمس نصائح استوحيناها من تصاميم الكوتور العالمية لموسم خريف وشتاء 2014، لتكوني متألقة في سهراتكِ الشتوية: 

المخمل:

يمكن أن نقول أن المخمل هو الخامة الأساسية في كل شتاء، إذ يضفي على إطلالتكِ فخامة ورقي خاصين، ويوفر لكِ الدفء اللازم أيضاً.

 ظهر المخمل في عدة عروض عالميّة هذا الموسم، منها: Ulyana Sergeenko و Valentino، وغيرها.

الأكمام الطويلة:

إن كنتِ تبحثين عن إطلالة ملكيّة رزينة، فالأكمام الطويلة هي خياركِ المثالي، حيث ظهرت بشكل جميل في عروض مختلفة، منها: عرض إيلي صعب، وزهير مراد، بالإضافة إلى Versace، وGaultier.

ألوان منعشة: 

من المتعارف عليه أن الشتاء هو موسم الألوان الداكنة، ولكن لا يبدو أن هذا المفهوم يسري هذا الموسم، حيث شاهدنا مجموعة من الألوان المشرقة الجذابة في عرض Giambattista Valli ، كما جذبتنا الألوان الجميلة التي ظهرت في عرض .Dior

قصّة المعطف:

تكررت هذه القصّة الأنثوية في عروضDior  في المواسم السابقة، وانتقلت عدواها إلى عدة عروض أخرى، مثل: Gaultier، وGiambattista Valli  الذي أنعشها بلون جذّاب وتصميم أنيق.

تألقي كالسندريلا:

لفتنا في هذا الموسم تكرار التنانير ذات الحجم الكبير على منصَّات العروض العالميّة، إذ طغت بفخامتها على عرض المصمم اللبناني ايلي صعب، وشاهدناها بتصاميم أخاذة في عروض كل من: Giambattista Valli ، وDior .

 

تألقي في سهرات الشتاء بأجمل إطلالاتكِ، وشاهدي اختياراتنا من تصاميم الكوتور لخريف وشتاء 2014.

 

 

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سيدتي