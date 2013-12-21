النقل: القاهرة للعبارات تجري تجربة إخلاء بمينا الغردقة بالبحر الأحمر

تحت رعاية الدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل وفى اطار حرص وزارة النقل على الارتقاء بتطوير منظومة ادارة الازمات وتوفير عنصرى الامان والسلامة البحرية للمواطن المصرى من ركاب العبارات السريعة فى السفر بين مصر والمملكة العربية السعودية تنفيذا لمتطلبات الكود الدولى للعبارات السريعة قامت اليوم شركة القاهرة للعبارات باجراء تجربة اخلاء الركاب عن طريق احدى محطات الاخلاء على العبارة القاهرة بميناء الغردقة بمحافظة البحر الاحمر .

صرح وزير النقل انه تم خلال التجربة تنفيذ التدريب العملى لاطقم العبارتين على جزء من عملية الانقاذ البحرى بفتح محطات الرماث وانزال الطاقم ممثلا بجزء من الركاب وكذا ترتيب الطاقم بمقاعدهم فى الرماث ثم قطر الرماث بواسطة قارب الانقاذ السريع والخاص بالعبارة والمصمم لذلك

وأكد وزير النقل على ضرورة توافر عناصر الأمن والسلامة على العبارات لتحقيق أعلى أداء طبقًا للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشركات المشغلة، أوالمالكة للعبارات، وطبقًا لمعايير الإدارة البحرية الآمنة، مضيفا ان الوزارة وضعت ضوابط ومعايير عديدة للسلامة البحرية .

ومن جانبه اكد اللواء حسين الهرميل رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى على حرص الشركة على اتباع احدث الاساليب العلمية فى مواجهة الطوارىء وتامين العبارات مؤكدا أن الشركة لديها مركز معلومات مزودًا بأعلى التقنيات التكنولوجية لمتابعة رحلة العبارة من لحظة تحركها من الرصيف وحتى الوصول، وكذا فان شركة القاهرة لاتقف عند حد الاعتماد على تاهيل شهادات الطاقم ولكنها تقوم بالتدريب العملى للحفاظ على مستوى الآداء واختبارالمعدات وتنفيذ الصيانة اللازمة طبقا لمتطلبات المعاهدات والاتفاقيات الدولية .