لأول مرة أسرار السعادة الزوجية " كيف تصبح زوجا وفيا و كيف تصبحين زوجة ناجحة "

كيــــف تصبــــحــين زوجــــــة ناجـــحة :



لاشك ان كل زوجة تنشد السعادة في حياتها الزوجية وتسعى لتحقيق ذلك بشتى الطرق والاساليب فإذا أردت تحقيق ذلك , عليك باتباع النصائح الآتية:



1) استقبلي زوجك المتعب العائد من عمله بطلاقة وجه وتعابير حسنة ومظهر محبب لزوجك.

2) الاهتمام بتحضير الطعام ليكون جاهزاً فور حضور الزوج من عمله حتى لايشعر بالضجر والتبرم من الانتظار.

3) لاتبالغي في شكواك من الاوجاع والآلام والأعراض شرحاً مفصلاً إلا في حالة الضرورة.

4) لاتكثري من زيارة الأهل والأقارب وإقامة السهرات العائلية المستمرة فمن حق الزوج أن ينعم بحياة زوجية هادئة ومتزنة.

5) لاتعتبري أصدقاء زوجك وأهله وأقاربه ضيوفأ ثقلاء, بل يلزم استقبالهم وضيافتهم بنفس رحبة حتى لايشعر زوجك بترمك من ضيوفه.

6) لا تتحدثي عن مشاكل الزوجية مع جاراتك وصديقاتك والأماكن العامة.

7) احذري إفشاء مكنونات الحياة الزوجية ومافيها من خصوصيات مختلفة سواء كانت سلبية أو إيجابية

8) لا تحاولي الإيحاء لزوجك بأنه مجموعة من النقائض والعيوب وقلة الإحساس بالمسؤولية وعدم تقدير الحياة الزوجية.

9) حاولي دفع زوجك نحو المزيد من الشعور

بالمسؤولية بالثناء على جهوده وحثيه على الاستمرار في عطائه ليشعر أن جهوده مقدرة وموقعه محترم.

10) لاتعتبري أن مطالبك المادية غير قابلة للتأجيل والنقاش.

11) احذري من التمسك بآرائك واقتراحاتك واعتبارها هي الأفكار الصحيحة والآراء السديدة.

12) اجعلي التفاهم المتبادل والنقاش الودي هو سيد الموقف لتخرجا بالرأي السديد المناسب الذي يحقق الخير في حياتكما المشتركة.

13) إن إصرارك على نجاح حياتك الزوجية وإرادتك القوية وتفهمك الواعي أمور تحقق لك السعادة الزوجية.

كيــــف تكــــون زوجــــاً وفيـــاً :



تختلف الطرق والدراسات والأبحاث ونظريات علم النفس والاجتماع من أجل البحث عن أفضل سبيل وأنقى جو وأصفى شهد يشربه كل من الزوج والزوجة في سبيل توفير مناخ جيد للحياة الزوجية.

ولكي تكون زوجاً ناجحاً وفياً مع زوجتك صادقاً في أقوالك وتصرفاتك عليك با تباع الآتي :

1) اجعل لنفسك القوامة والرأي السديد ..فالرجال قوامون على النساء.

2) احترامك لزوجتك له دور بناء في خلق الود والتفاهم والحب بينكما وله دور في بناء شخصيات أبناك في المستقبل.

3) اجعل لزوجتك وأبنائك رأياً في امور حياتك وحياتهم قال تعالى : ( وشاورهم في الأمر).

4) التهاون والإقلال من شان زوجتك لها جوانب سيئة على شخصيتك أمام أبنائك وأيضاً على العلاقة الزوجية.

5) حاول أن تكون أنت الملبي لطلبات بيتك بدلاً من تركها على غيرك.

6) الهدوء والسرور وعدم الغضب لها دور في نفوس أهل بيتك وأبنائك.

7) اجعل صدرك مفتوحاً لأبنائك , واجلس معهم واسمع مشاكلهم وآمالهم ولاتتركهم لغيرك.

8) الرجال الناجحون هم المنظمون في يومهم وعملهم وبيتهم وكل نواحي الحياة.

9) لا ترهق نفسك وتأتي متعباً البيت للنوم فقط لأن من فيه يحتاجون لجلوسك وكلامك معهم

10) ارتك هموم عملك خارج المنزل.

11) ابتسم لزوجتك وأبنائك.

12) الرجل الناجح هو الوفي مع زوجتة والصادق في تصرفاته واقواله.

13) لا تنس الهدية من وقت لآخر لزوجتك وأبنائك

14) البدء في بالتلميح في العتاب قبل التصريح لأن التصريح قد يحرج النفوس.

15) البعد عن الإستعلاء والتشفي والإصرار والعناد عند العتاب.

شبكةعيونالإخبارية

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