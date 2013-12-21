“الجماعة الإسلامية” تعلن مقاطعة الاستفتاء على الدستور..وتؤكد: وضعه علمانيون

أعلنت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية رسمياً قرارها بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة، المؤيد لقرار المقاطعة 75%، بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة بـ«لا»، طالما توافرت الضمانات الأكيدة على شفافية عملية الاستفتاء ونزاهتها ووجود إشراف ومراقبة دولية حقيقية وكاملة على جميع إجراءات الاستفتاء.

وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان، السبت، إنها ستقوم بتدشين «حملة شعبية واسعة» لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء تحت شعار «معا لمقاطعة دستور الانقلاب»، وذلك باعتبار أن الدستورالذي وصفته بـ«الانقلابي» قامت بوضعه «مجموعة علمانية إقصائية غير منتخبة بإرادة شعبية سعت بكل ما تملك لمصادرة الهوية الإسلامية، والانتقاص من دور الشريعة الإسلامية، وإلغاء كل القيود والضوابط الشرعية والأخلاقية والقيمية التي تحافظ على أخلاق وعادات وتقاليد الأسرة المصرية، وتأسيس الدولة العسكرية القمعية، وترسيخ الدولة العلمانية الإقصائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة وإهدار حقوق المواطنين وكرامتهم».

وأضافت الجماعة الإسلامية أنها ترى أن «المشاركة في عملية الاستفتاء هى اعتراف كامل بالانقلاب الغاشم وشرعيته وممارساته القمعية الاستبدادية، وأنها تمثل قبولاً كاملاً بالتزوير المؤكد حدوثه، والذي ستشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها، في ظل انعدام أي ضمانات لنزاهة عملية الاستفتاء.