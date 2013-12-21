النيابة تأمر بتنفيذ حكم بعودة إيمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين

أمرت هيئة النيابة الإدارية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن إنعدام صفة المطرب مصطفى كامل كنقيب لنقابة المهن الموسيقية، واستمرار تمتع إيمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعي للنقابة.

كان أحمد مهران المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وكيلا عن الفنان إيمان البحر درويش، أقام دعوى قضائية يتهم فيها الفنان مصطفى كامل بالتزوير في أوراق ترشحه في الانتخابات.

> وكشفت التحقيقات عن نجاح درويش في الفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عام 2011 وتتويجه نقيبا للموسيقيين، إلا أنه برز من أعضاء النقابة من ابتغى الاستئثار بها فاستصدر قرارا من مجلس النقابة بوقف عضوية درويش وإحالته للتحقيق.

كما ثبت من التحقيقات عدم استيفاء المطرب مصطفى كامل أحد شروط الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية كما أنه تجاهل طلب وزير الثقافة بإرجاء الانتخابات لحين الفصل في قضية إيمان البحر درويش.

> كانت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في مايو الماضي عن فوز الفنان مصطفي كامل بمنصب نقيب المهن الموسيقية بنسبة أصوات 917 صوتًا مقابل 406 أصوات للموسيقار منير الوسيمي، في حين حصل الفنان محمد الحلو على 94 صوتًا فقط.