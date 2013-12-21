لتعطير الأماكن الحساسة

إن رائحة الجسم الجميلة مهمة جدا بالنسبة كل امرأة و خصوصا المتزوجات، اللواتي من الضروري عليهن الحفاظ على رائحة أجسامهن جميلة و عطرة..
و اليوم عزيزتي المرأة سنقدم لك وصفة جد روعة ستمنح مناطقك الحساسة رائحة جميلة جدا، ستجعلك ذات رائحة عطرة، و الوصفة كالتالي:
ملعقة فازلين ملعقة نشا نصف ملعقة بودرة الأطفال نصف ملعقة بيكاربونات الصوديوم نصف ملعقة زيت الياسمين
الطريقة:
نخلط المكونات مع بعضها البعض إلى أن تنسجم جيدا، نضعهم في الثلاجة بعد تغطيتهم جيدا، و يجب الانتباه إلى وضع الخلطة في قارورة جافة و محكمة الإقفال.
بعدها بيوم يمكن استعمال الوصفة في المنطقة الحساسة أو تحت الإبطين.
و هذه الوصفة لن تكبسك الرائحة فحسب ، بل أيضا البياض و النظافة التي لطالما حلمت بها
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