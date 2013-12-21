أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نجمات غيّرن ألوان شعرهن في 2013!

Google+ Print
نجمات غيّرن ألوان شعرهن في 2013! نجمات غيّرن ألوان شعرهن في 2013!

كلّ امرأة تقوم بتعديل مظهرها، قبل بداية كلّ سنة جديدة، أو تحضيراً لمناسبة ما. أمّا النجمات  فيغيّرن مظهرهنّ، رغبة في التجديد المستمرّ، ومتابعة لابتكارات الموضة؛ فمن هنّ النجمات اللواتي غيّرن ألوان شعرهنّ؟!

في متابعتنا لصور النجمات، تبيّن أنّ أكثرهن قمن بتعديل قصات شعرهنّ والألوان؛ فبعضهنّ غيّرنه من اللون الأشقر إلى البني، أو بالعكس. وهذه الصور تثبت لك صحّة كلامنا. وسوف يتضّح لك أنّ البعض من هؤلاء النجمات زادتهنّ ألوان الشعر الجديدة جمالاً، وأخريات كان اللون القديم أجمل لهنّ وأفضل.

وليلة أمس، أطلّت النجمة إليسا ضيفة على المذيعة منى أبو حمزة – في برنامج حديث البلد - بلون شعر كستنائيّ مائل إلى الأشقر. وحسب الأحاديث التي تداولتها المواقع والصحف، لاحظنا أنّ هناك مؤيدين لاختيارها هذا اللون ومعارضين أيضاً.

وأنت، ما رأيك بلون شعرها الجديد؟

تابعي هنا:

أي"هايلايتس" أفضل للبشرة الحنطية- الزيتونيّة؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي