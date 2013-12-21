نجمات غيّرن ألوان شعرهن في 2013!

كلّ امرأة تقوم بتعديل مظهرها، قبل بداية كلّ سنة جديدة، أو تحضيراً لمناسبة ما. أمّا النجمات فيغيّرن مظهرهنّ، رغبة في التجديد المستمرّ، ومتابعة لابتكارات الموضة؛ فمن هنّ النجمات اللواتي غيّرن ألوان شعرهنّ؟!

في متابعتنا لصور النجمات، تبيّن أنّ أكثرهن قمن بتعديل قصات شعرهنّ والألوان؛ فبعضهنّ غيّرنه من اللون الأشقر إلى البني، أو بالعكس. وهذه الصور تثبت لك صحّة كلامنا. وسوف يتضّح لك أنّ البعض من هؤلاء النجمات زادتهنّ ألوان الشعر الجديدة جمالاً، وأخريات كان اللون القديم أجمل لهنّ وأفضل.

وليلة أمس، أطلّت النجمة إليسا ضيفة على المذيعة منى أبو حمزة – في برنامج حديث البلد - بلون شعر كستنائيّ مائل إلى الأشقر. وحسب الأحاديث التي تداولتها المواقع والصحف، لاحظنا أنّ هناك مؤيدين لاختيارها هذا اللون ومعارضين أيضاً.

وأنت، ما رأيك بلون شعرها الجديد؟

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