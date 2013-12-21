الليمون لتفتيح البشرة وإزالة الشعر الزائد

لإزالة الشعر هناك العديد من الوصفات الطبيعية، التي قد نرى بأنها ليست فعّالة بالقدر الكافي، بعد تجربتها. ولكن هل تعلمين ما هو السبب في ذلك؟!

يقال إن وصفات إزالة الشعر لا تقوم بإزالة الشعر بشكل كامل، وإنما تقوم بتخفيفه أو تأخير نموه بشكل كبير. حتى يتحقق لك ذلك، أنت بحاجة إلى الالتزام بتكرار وصفات إزالة الشعر بشكل يومي، لمدّة لا تقلّ عن 6 أشهر، حتى تشعري بالفرق.

ولكي تجمعي بين تفتيح البشرة وإزالة الشعر، اتبعي الخطوات التالية:

1. بداية، أنت بحاجة إلى إحضار كيلو من الليمون.

2. قومي بعصر الليمون في صحن صغير.

3. أفرغي عصير الليمون في زجاجة صغيرة أو علبة قديمة محكمة الإغلاق.

4. اغمسي قطعة صغيرة من القطن في عصير الليمون.

5. دلّكي به المناطق التي تريدين تفتيحها وإزالة الشعر منها. قد تشعرين بلسعة خفيفة في بداية الأمر، ولكن لا تقلقي، فالليمون لن يسبّب الالتهاب لبشرتك.

6. انتظري حتى يجفّ الليمون، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء.

7. كرّري هذه العملية لمدّة لا تقلّ عن شهرين.

وإذا قمت باستخدام الطريقة التقليدية لإزالة الشعر، ووجدت بأنّ بشرتك التهبت، فبإمكانك أن تتخلصي من مشكلة الاحمرار عن طريق ملء وعاء بمقدار وافر من الثلج والحليب السائل، ثمّ اغمسي قطعة من القطن في الحليب المثلج، وضعي طبقة منه على المناطق التي تعاني من الاحمرار، واتركيها لتجفّ. يمكنك تكرار وضع طبقة أخرى من الحليب بعد مرور ربع ساعة، وكرّري هذه العملية حتى تعود بشرتك إلى لونها الطبيعي.

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