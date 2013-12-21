تاتا: ميسي ليس للبيع

برشلونة،(إفي): أكد المدير الفني لبرشلونة، خيراردو "تاتا" مارتينو اليوم السبت أن نجم الفريق ليونيل ميسي "ليس للبيع"، وذلك بعد حرب التصريحات التي اندلعت بين الأخير وأحد مسئولي النادي.

وقال مارتينو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة خيتافي في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، "أنا بحالة جيدة في برشلونة لا تقلقوا. كلنا نتطلع للاستمرار".

وحول حرب التصريحات التي اندلعت بين ميسي ونائب رئيس النادي الكتالوني للشئون الاقتصادية خافيير فاوس، أوضح "أنا معني بطريقة اللعب، ولا يشتت ذهني قضايا لا علاقة لها بالجزء الفني".

وأكد "لا أعرف ما الذي قاله نائب الرئيس من جانب، ولا ما قاله ميسي من جانب آخر".

وكان ميسي قد أكد في تصريحات صحفية أدلى بها الجمعة أن فاوس "لا يفهم شيئا في كرة القدم" مشيرا إلى انه يتعامل مع برشلونة على أنه شركة "إلا أنه ليس كذلك.. برشلونة أفضل فريق في العالم ويجب أن يمثله أفضل المسئولين".

وأكد النجم الأرجنتيني أنه لم يطالب سواء هو أو أي من المحيطين به بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، مبينا أن فاوس يعلم هذا الأمر جيدا.

وكان فاوس قد صرح مؤخرا بأنه لا يعتقد أن هناك ضرورة لتحسين عقد الأرجنتيني ميسي، بعد أن تم تحسينه وزيادة مدته العام الماضي.