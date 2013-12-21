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"تمرد الجماعة الإسلامية" تطالب منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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"تمرد الجماعة الإسلامية" تطالب منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية "تمرد الجماعة الإسلامية" تطالب منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

كتب : لطفي سالمان السبت 21-12-2013 12:54

طالبت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" بلقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة والتي تتضمن جعل الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية لأن البلاد ليست في حاجة الآن إلى سلطة تشريعية قدر حاجتها إلى سلطة تنفيذية لإنهاء المرحلة الانتقالية بحلوها ومرها وإعادة تفعيل دور الأزهر الشريف منارة الوسطية في العالم لإيصال رسالته إلى الجميع.

واقترحت "تمرد"، في بيان منها، دمج وزارة الأوقاف في الأزهر الشريف ليشرف الأزهر مباشرة على المساجد ويعود ريع الأوقاف الإسلامية إليه ليتمكن من تأهيل جيل جديد قادر على نشر الإسلام الوسطي وفي هذا أعظم مانع ضد انتشار الفكر التكفيري في ، كما اقترحت دمج أبناء الجماعة الإسلامية المتمسكين بالمراجعات الشرعية المسماة "بمبادرة وقف العنف" في المجتمع عن طريق إنشاء إدارة في كل محافظة ترعى شؤونهم وتعمل على حل مشكلاتهم لتعيد دمجهم في الوطن والتدخل الفوري وإعطاء أوامر لصرف باقي تعويضاتهم كاملة دعمًا لمبادرة وزير الداخلية وتفويتًا للفرصة على قادة العنف أن يستغلوا الظروف المادية السيئة لأبناء الجماعة ليحرضوهم ضد الدولة، ودعم توجه الحركة لدمج الجماعة في المجتمع قانونيًا بتذليل الصعاب التي تمنع خضوع الجماعة تنظيمًا وأفرادًا وتمويلاً للقانون.

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