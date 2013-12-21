وزير البترول:منطقة الصحراء الغربية واحدة من أهم مناطق الإنتاج فى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إن منطقة الصحراء الغربية أصبحت واحدة من أهم مناطق الإنتاج البترولى الواعدة فى مصر، وتشهد حالياً اهتماماً كبيراً من الشركات العالمية ونشاطاً مكثفاً، سواء فى أعمال البحث والاستكشاف أو التنمية، وإن معدلات الإنتاج العالية التى تحققت بهذه المنطقة أصبحت عامل جذب لزيادة الاستثمارات العالمية خاصة أن التكاليف الاستثمارية منخفضة مقارنة بالاستثمارات المطلوبة للبحث والتنمية فى المياه العميقة، وفى ظل تواجد البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج التى تسهم فى خفض التكاليف وسرعة وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج.

وقام الوزير فى إطار الجولات التفقدية لمواقع العمل والانتاج بتفقد عدداً من المشروعات البترولية بالصحراء الغربية بحقول بترول قارون وشرق بحرية وهبة التابعة لشركة قارون للبترول، بتفقد منطقة معالجة الزيت الخام ومشروع محطة الكهرباء بمنطقة شرق بحرية التى تبعد حوالى 150 كم من القاهرة بقدرة 16 ميجاوات باستثمارات 49 مليون دولار وتعمل بالغاز الطبيعى لتغذية آبار المنطقة ومحطات شحن الزيت الخام ومحطات حقن المياه واحتياجات ومعسكرات إعاشة العاملين من الكهرباء، وذلك لتوفير استخدام السولار فى تشغيل المولدات والطلمبات.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلى من المهندس محمد مؤنس رئيس شركة قارون للبترول، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من مناطق امتيازها قارون وشرق بحرية وكرامة وبنى سويف ووادى الريان يبلغ حالياً حوالى 43 ألف برميل يومياً من الزيت الخام وأن إجمالى الاستثمارات المعتمدة لعام 2013/ 2014من شركة أباتشى الأمريكية الشريك الأجنبى يبلغ حالياً حوالى 480 مليون دولار لحفر76 بئر تنمية و8 آبار استكشافية.

وأشار إلى أنه تمت تغطية 1300 كم2 بمسح سيزمى ثلاثى الأبعاد فى منطقة امتياز بنى سويف بتكلفة 22 مليون دولار، وأنه تم الإنتاج من كشف جديد فى التراكيب الجيولوجية العميقة بعمق 11 ألف قدم، وبمعدل إنتاج ثابت 250 برميل يومياً، بالإضافة إلى كشف جديد فى التراكيب الجيولوجية القريبة من السطح بمعدل إنتاج 650 برميل يومياً.

وأوضح رئيس شركة قارون أنه من المخطط خلال عام ونصف حفر 10 آبار استكشافية جديدة، وبدء مشروع توسعات تسهيلات قارون لزيادة الطاقة من 75 ألفا إلى 200 ألف برميل يومياً.

كما استمع الوزير إلى عرض تفصيلى من المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة بتروسيلة، التى تقع حقولها فى منطقة امتياز الفيوم بالصحراء الغربية، والذى أوضح أن إنتاج الشركة ارتفع من 1500 برميل يومياً من الزيت الخام إلى حوالى 6000 برميل يومياً حالياً، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات المعتمدة لعام 2013/2014 من شركة ميرلون الأمريكية الشريك الأجنبى حوالى 103 ملايين دولار لحفر 16 بئراً تنموياً واستكشافياً، ومن المخطط حفر 8 آبار جديدة فى عام 2014/2015، لافتاً إلى اتباع الشركة سياسة حفر المزيد من الآبار الاستكشافية وإصلاح وصيانة الآبار للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادتها.