محمود سعد يهاجم الحكومة ويصف بعض أعضائها بـ"الغباء"

كتب : فاطمة النشابي السبت 21-12-2013 10:37

ذكر الإعلامي محمود سعد، على الهواء مباشرة في برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن أحد الاشخاص من فريق البرنامج طالبه بالعدول عن انتقاد الحكومة، خاصة حين وصف بعض أعضاء الحكومة بـ"الغباء"، حيث قال "بتقولي إيه علاقة الحكومة خليك في الاخوان"، وكان رد سعد "الحكومة مسؤولة عن كل تصرف، فهي مسؤولة عن قانون التظاهر".

وكان سعد ينتقد المظاهرات تأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، والتي ستُنظم في احتفالية ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بـ"تظاهرات مؤيدة".

وكان سعد بدأ برنامجه بانتقاد مظاهرات الإخوان، والعنف الذي يشهده الشارع المصري.