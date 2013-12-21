قطاع الأخبار يواصل شرح مواد الدستور..ولغة الاشارة فى برنامج "دستور بلدنا"

كتب : رانيا محمود السبت 21-12-2013 11:37

في إطارسعيه لشرح مواد مشروع الدستور الجديد يواصل قطاع الأخبار من خلال برامجه استضافة اعضاء لجنة الخمسين التى وضعت مشروع مشروع الدستور الجديد، وقد بدأ ترجمة حلقات برنامج "دستور بلدنا" الي لغة الإشارة من أجل أن يفهم ذوى الأحتياجات الخاصة مواد الدستور، كما يستضيف البرنامج اساتذه القانون الدستورى والمتخصصين من أجل تبسيط مشروع الدستور للمواطنين كي يستوعبوه قبل التصويت عليه في الاستفتاء المزمع اجراؤه يومى 14و15 يناير 2014،وفي هذا الأطار يواصل برنامج صباح الخير يامصر ايضا تناول مواد الدستور الجديد بالشرح والتفصيل من خلال ضيوفه المتخصصين في المجال الدستوري والقانون العام.