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الليلة.. حسن شاهين وحسام مؤنس في "مصر كل يوم" على "المحور2"

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الليلة.. حسن شاهين وحسام مؤنس في "مصر كل يوم" على "المحور2" الليلة.. حسن شاهين وحسام مؤنس في "مصر كل يوم" على "المحور2"

كتب : فاطمة النشابي السبت 21-12-2013 11:44

يستضيف الإعلامي نصر القفاص، في برنامج " كل يوم"، على شاشة المحور2، مساء اليوم، حسن شاهين، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، وحسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، وأميرة العادلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، وحوار حول أسرار وكواليس لقاء الرئيس مع شباب القوى السياسية ورأيهم في قانون الانتخابات وتعديل خارطة الطريق.

كما يستضيف البرنامج، في الفقرة الثانية، أشرف العربي، مستشار بصندوق النقد الدولي، وحوار حول الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والعديد من القضايا الاقتصادية.

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