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ONA أكاديمى تطلق خدمة "platform" للمؤسسات الإعلامية

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ONA أكاديمى تطلق خدمة "platform" للمؤسسات الإعلامية ONA أكاديمى تطلق خدمة "platform" للمؤسسات الإعلامية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 30 دقيقة

أطلقت أكاديمية "أونا" للتدريب الإعلامى خدمة "platform" والتى تتيح للمؤسسات الإعلامية فى والوطن العربى باستقدام خريجى الأكاديمية للعمل بها وذلك لما يتمتع طلابها من خبرات تم اكتسابها من خلال التدريبات النظرية والعملية التى تلقوها خلال مدة دراستهم بالأكاديمية.

وتتيح تلك الخدمة للمؤسسات الإعلامية الأخرى متابعة وتوظيف خريجو الأكاديمية التى بدأت نشاطها العلمى الإعلامى فى 8مايو الماضى.

وتسمح أيضاً تلك الخدمة بمتابعة مجموعة قنوات "اون تى فى" و"اون تى فى لايف" ووكالة أنباء "اونا" و"اونا" للخدمات الإعلامية مثل تأجير الاستديوهات والكاميرات.

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