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بالصور 4 وزراء في زيارة مشروعات بني سويف

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بني سويف : سيد عبد الغني
استقبلت محافظة بني سويف المهندس "إبراهيم محلب" وزير الإسكان والمرافق واللواء "عادل لبيب" وزير التنمية المحلية ، والدكتور"أشرف العربي" وزير التخطيط وفضيلة الدكتور"محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف .

بدأت الزيارة بافتتاح مبنى المحافظة الجديد شرق النيل مدينة بني سويف ، ثم وضع حجر الأساس لتطوير المستشفى العام بمدينة بني سويف بتكلفة (100 مليون ) وتفقد مساكن الشباب بمركز الفشن(960) وحدة .

وقام المستشار "مجدي البتيتي" محافظ بني سويف  بعرض المشروعات بالمحافظة على الوزراء وفي اجتماع  حضره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم توقيع بروتوكول لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية مع المهندس إبراهيم محلب ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي فى المحافظة كمرحلة أولى خلال العام الحالى بتكلفة مبدئية تتراوح بين 300 و330 مليون جنيه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

  وقام الوزراء  بزيارات تفقدية  للميادين والشوارع الرئيسية ومحطة المعالجة الثلاثية ، ثم منطقة بياض العرب الصناعية بني سويف شرق النيل ، ومنها إلى محطة مياه أبو سليم ببني سويف وافتتاح محطة رفع صرف صحي قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا المدينة ، وافتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا .

وتفقد الدكتور "مختار جمعة" وزير الأوقاف مبني الوحدة المحلية لمجلس مدينة ببا لمتابعة استبدال أرض موقف مدينة ببا مع الهيئة والنظر في المشروعات الحرفية والسكنية التي تقيمها الهيئة وعقد لقاء مع قيادات مديرية الأوقاف وقيادات الوعظ بقاعة المؤتمرات بمدينة بني سويف .

 

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