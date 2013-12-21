اصابة عامل بطلق ناري غير معلوم المصدر بسوهاج‎

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من مستشفي سوهاج العام بوصول احمد كامل محمد توفيق 19 سنة عامل ويقيم بناحية جزيرة شندويل – دائرة المركز مصابا بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالكتف الايسر.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب قرر انه اثناء تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية أصابه طلق ناري غير معلوم المصدر ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتحديد وضبط الفاعل والسلاح المستخدم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5861 اداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .