جمعية المستقبل بأسوان تحتفل باليوم العالمي للإيدز

تنظم جمعية المستقبل وحماية المستهلك باسوان بالتعاون مع شبكة مكافحة الايدز، اليوم السبت ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للايدز وتستمر لمدة ثلاثة ايام .

وصرح سمير كامل مدير جمعية المستقبل ان الاحتفالية تهدف الي رفع الوعي ونشر المعرفة بين اوساط الشباب بمرض ايدز وأسبابه وكيفية التصدي له، وكذلك تصحيح المفاهيم حول طرق العدوى .

> واوضح ان الاحتفالية تتضمن تنظيم حلقات نقاشية مع الشباب حول مرض الايدز وعرض مسرحية للتوعية بهذا المرض علاوة علي عرض افلام لحالات مصابة بمرض الايدز وكيفية تعايشهم مع هذا المرض ، وعقد ثلاث ندوات موسعة لكل من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية باسوان واعضاء مركز شباب مدينة اسوان .

> وطلاب مدرسة صالح حرب الميكانيكية نظام الثلاث سنوات ، كما سيتم تنظيم مسابقة حول مرض الايدز بالتعاون مع اذاعة جنوب الصعيد ويحصل الفائزون فيها علي جائزة مالية .