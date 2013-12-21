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جمعية المستقبل بأسوان تحتفل باليوم العالمي للإيدز

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جمعية المستقبل بأسوان تحتفل باليوم العالمي للإيدز جمعية المستقبل بأسوان تحتفل باليوم العالمي للإيدز

الايدز

تنظم جمعية المستقبل وحماية المستهلك باسوان بالتعاون مع مكافحة الايدز، اليوم السبت ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للايدز وتستمر لمدة ثلاثة ايام .

وصرح سمير كامل مدير جمعية المستقبل ان الاحتفالية تهدف الي رفع الوعي ونشر المعرفة بين اوساط الشباب بمرض ايدز وأسبابه وكيفية التصدي له، وكذلك تصحيح المفاهيم حول طرق العدوى .
> واوضح  ان الاحتفالية تتضمن تنظيم حلقات نقاشية مع الشباب حول مرض الايدز وعرض مسرحية للتوعية بهذا المرض علاوة علي عرض افلام لحالات مصابة بمرض الايدز وكيفية تعايشهم مع هذا المرض ، وعقد ثلاث ندوات موسعة لكل من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية باسوان واعضاء مركز شباب مدينة اسوان .
> وطلاب مدرسة صالح حرب الميكانيكية نظام الثلاث سنوات ، كما سيتم تنظيم مسابقة حول مرض الايدز بالتعاون مع اذاعة جنوب الصعيد ويحصل الفائزون فيها علي جائزة مالية .

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