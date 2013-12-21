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عائلة «المقرحي» تريد الطعن على حكم إدانته في قضية «لوكيربي» رغم وفاته

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عائلة «المقرحي» تريد الطعن على حكم إدانته في قضية «لوكيربي» رغم وفاته عائلة «المقرحي» تريد الطعن على حكم إدانته في قضية «لوكيربي» رغم وفاته

أعلنت عائلة الليبي عبدالباسط المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في قضية اعتداء «لوكيربي» الذي أودى بحياة 270 شخصًا عام 1988، لـ«بي بي سي»، الجمعة، أنها قررت الطعن على الحكم الصادر ضده، رغم وفاته منذ نحو عام.

وكان «المقرحي» توفي السنة الماضية بالسرطان بعدما أطلق سراحه من سجن في أسكتلندا لأسباب صحية، وقد أكد مرارًا أنه بريء.

وقال شقيقه عبدالحكيم المقرحي لـ«بي بي سي»، إن العائلة لا تصدق أنه مذنب «وتريد كشف الحقيقة»، عشية الذكرى الخامسة والعشرين للاعتداء.

وأضاف «يجب أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة الرهيبة، لكن عائلتنا ليست قادرة على دفع تكاليف محاكمة استئنافية»، وتابع أن «العائلة تريد الاستئناف، نريد إعادة فتح ملف لوكيربي لنعرف من المسؤول».

وفي 21 ديسمبر 1988، انفجرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بانام فوق لوكيربي وكان معظم الضحايا الذين سقطوا من الأمريكيين.

والشخص الوحيد الذي أدين، عبدالباسط المقرحي، توفي في مايو 2012 في ليبيا بعد ثلاث سنوات من الافراج عنه من قبل أسكتلندا لأسباب صحية، وقد حكم عليه في 2001 بالسجن مدى الحياة.

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