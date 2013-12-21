أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتقال أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية بمحافظة بابل العراقية

Google+ Print
اعتقال أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية بمحافظة بابل العراقية اعتقال أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية بمحافظة بابل العراقية

ذكر مصدر فى شرطة محافظة بابل العراقية، اليوم السبت، أن قوة أمنية اعتقلت أمير تنظيم القاعدة لمنطقة الحامية خلال عملية أمنية نفذتها شمالى مدينة الحلة، مركز المحافظة التى تبعد عن العاصمة بنحو 100 كم جنوبا.

وقال المصدر، إن قوة من شرطة محافظة بابل نفذت صباح اليوم عملية دهم وتفتيش فى منطقة الحامية شمال الحلة اعتقلت خلالها أمير تنظيم القاعدة لهذه المنطقة التابعة لقضاء المسيب شمالى الحلة، ويدعى كرار عبد العباس جبر.

وأضاف المصدر أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، مشيرا إلى أن القوة نقلت المعتقل إلى مركز أمنى للتحقيق معه.
> يذكر أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تعد من المناطق المستقرة نسبيا باستثناء مناطق الشمال التى تشهد حركة ملحوظة للمسلحين الذين يقومون بين الحين والآخر بأعمال عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365