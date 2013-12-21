محافظ القاهرة : التنسيق لإعادة تفعيل جهاز النقل الحضارى بالقاهرة الكبرى

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه جاري التنسيق لإعادة تفعيل جهاز النقل الحضاري بالقاهرة الكبرى ونقل تبعيته لمحافظة القاهرة، حيث إنها الجهة المسئولة عن النقل بالقاهرة الكبرى، وتنظيم وسائل النقل الجماعي.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة بمكتبه أوليفر لوبي،ر وسامي علي ممثلي البنك الدولي، حيث ناقشا إمكانية قيام البنك الدولي بتوفير تمويل لتطوير هيئة النقل العام بشراء 500 أتوبيس جديد لتضاف لأسطول هيئة النقل العام، في إطار خطة المحافظة لمضاعفة أسطول الهيئة وإحلال وتجديد المتهالك منها، وتطوير مترو مصر الجديدة ومده للوصول إلى القاهرة الجديدة بالتنسيق مع وزارتي النقل والإسكان وتقديم دراسات لتطوير منشآت هيئة النقل العام والجراجات والورش، ورفع كفاءة الفنيين والعاملين بها.

شهد اللقاء اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، وهشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام.

كان اللواء هشام عطية محمد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة قد أعلن ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – عن موافقة وزارة المالية على تخصيص 655 مليون جنيه لشراء 600 أتوبيس على أن يكون منهم 400 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي و200 تعمل بالسولار، وذلك بالتعاون مع هيئة التسليح وإدارة المركبات بالقوات المسلحة وهيئة النقل العام بالقاهرة، وأنه يجري حاليا شراء 650 أتوبيسا منحة من دولة الإمارات وانتهت الدراسة الخاصة بها بالتعاون أيضا مع القوات المسلحة وأن العينة الأولى من الـ 200 أتوبيس التي تم التعاقد بشأنها مع شركة صناعة السيارات”إم سي في” سوف تدخل الخدمة في أواخر يناير المقبل وسوف تكون أتوبيسات خدمة شاقة.

أ ش أ