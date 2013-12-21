رئيس "الكرامة" في ندوة عن الدستور بالمنيا بحضور ممثلين من الأحزاب المدنية

كتب : إسلام فهمي منذ 9 دقائق

يزور المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، محافظة المنيا، عصر اليوم، لحضور مؤتمر جماهيري بمركز شباب ناصر بمدينة ملوي جنوب المنيا، وذلك في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها الحزب لدعم الدستور والتعريف بمواده وشرحها.

ومن المقرر أن يحضر الندوة كل من كريم المصري، مسؤول حملة تمرد بالصعيد، وياسر السيد دياب، ممثل حزب المصريين الأحرار، وإبراهيم الألفي، وكيل لجنة العلاقات العامة بحقوق الإنسان، ونجلاء محمد، مسؤول الاتصال بالتيار الشعبي لبندر المنيا، والفنان سامح الصريطي، عضو لجنة الخمسين.

ومن المحتمل أن يجري رئيس حزب الكرامة جولة بملوي تشمل زيارة للكنيسة الإنجيلية التي تم حرقها في أحداث العنف الماضية ومطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، حيث يلتقي الأنبا ديمتريوس، الأسقف العام.