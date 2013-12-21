أخبار عاجلة

تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
في اليوم الأول للحملة القومية.. تطعيم 550 ألف طفل ضد الشلل بالقليوبية -
فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري» -
عفا عنه «مرسي» وقتله الجيش.. 10 معلومات عن «أبو أنس الأنصاري» -
فيديو| فقيه دستوري عن حكم تيران وصنافير: تصادم قضائي لا يصح في دولة القانون -
بعد أزمة «مجاهد».. السنجري يتولى مهام منصب وكيل وزارة التعليم بالشرقية -
اهداف مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 .. الدوري الاسباني -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

رئيس "الكرامة" في ندوة عن الدستور بالمنيا بحضور ممثلين من الأحزاب المدنية

Google+ Print
رئيس "الكرامة" في ندوة عن الدستور بالمنيا بحضور ممثلين من الأحزاب المدنية رئيس "الكرامة" في ندوة عن الدستور بالمنيا بحضور ممثلين من الأحزاب المدنية

كتب : إسلام فهمي منذ 9 دقائق

يزور المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، محافظة المنيا، عصر اليوم، لحضور مؤتمر جماهيري بمركز شباب ناصر بمدينة ملوي جنوب المنيا، وذلك في إطار الحملة الشعبية التي يتبناها الحزب لدعم الدستور والتعريف بمواده وشرحها.

ومن المقرر أن يحضر الندوة كل من كريم المصري، مسؤول حملة تمرد بالصعيد، وياسر السيد دياب، ممثل حزب المصريين الأحرار، وإبراهيم الألفي، وكيل لجنة العلاقات العامة بحقوق الإنسان، ونجلاء محمد، مسؤول الاتصال بالتيار الشعبي لبندر المنيا، والفنان سامح الصريطي، عضو لجنة الخمسين.

ومن المحتمل أن يجري رئيس حزب الكرامة جولة بملوي تشمل زيارة للكنيسة الإنجيلية التي تم حرقها في أحداث العنف الماضية ومطرانية ملوي للأقباط الأرثوذكس، حيث يلتقي الأنبا ديمتريوس، الأسقف العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإرهاب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن توضح ماذا تريد مصر من أمريكا وماذا تريد أمريكا من مصر