ظهور أعراض الإصابه بالغدة النكافية بين 6 تلاميذ بالمنيا

كتب : إسلام فهمي السبت 21-12-2013 11:37

ظهرت أعراض الإصابة بمرض التهاب الغده النكافية، بين 6 تلاميذ بالمنيا، وتقرر اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لهم، تحسبًا لانتشار العدوى بين باقي زملائهم.

وكشفت مصادر مقربة بمديرية الصحة بالمنيا، عن ظهور أعراض الإصابة بمرض الغده النكافية، وهي عبارة عن فقاعات بمنطقة الرقبة، وعدم القدره على تناول الطعام بانتظام، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، بين تلميذين بمدرسه ماقوسة الابتدائيه بمركز المنيا، وحالتين بمدرسه السعدية الإعدادية، بقرية القيس التابعه لمركز بني مزار، وحالةه واحدة بالمعهد الأزهري بنفس القرية، وحاله أخرى بمدرسة الأقباط الإعداديه للبنين.

وتقرر اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه التلاميذ والمدارس التي ظهرت بها أعراض الاشتباه بالمرض، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومنحهم إجازات لحين تماثلهم للشفاء، خوفاً من انتقال العدوى لباقي زملائهم.