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"مصر الخير" تبدأ توزيع 9 آلاف بطانية بأسيوط

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"مصر الخير" تبدأ توزيع 9 آلاف بطانية بأسيوط "مصر الخير" تبدأ توزيع 9 آلاف بطانية بأسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك السبت 21-12-2013 11:45

تبدأ مؤسسة الخير، اليوم، في محافظة أسيوط، توزيع دفعة جديدة من الـ 100 ألف بطانية التي تنوى توزيعها في محافظات الصعيد، للفقراء والمحتاجين هذا العام لمواجهة برد الشتاء.

وأعلنت مؤسسة مصر الخير، أنها وضعت خطة توزيع 100 ألف بطانية، حيث سيتم توزيعها طبقا لمستوى الفقر بين المواطنين، والمحافظات الأكثر تضررا من طقس الشتاء الحالي.

وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، أن الدعم الذي تقدمه المؤسسات وهيئات المجتمع المدني في الصعيد، لا يقل أهمية عن دعم واهتمام به للرفع من شأن أهل الصعيد، الذين تجاهلتهم الحكومات السابقة.

وقال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، إنه سيتم توريد دفعة من البطاطين، اليوم، تتكون من 19 ألف بطانية، لمحافظات القاهرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى للانتهاء من الحملة في أسرع وقت، حتي يمكن تسليم البطاطين للمستفيدين قريبًا، خاصة أن هذا الشتاء هو الأشد على مصر منذ عقود.

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DMC

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