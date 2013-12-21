تجهيز 65 مدرسة بالسويس لإجراء الاستفتاء على الدستور بمشاركة 600 مدرس

كتب : محمد مقلد السبت 21-12-2013 11:49

صرّح أيمن فهمي، مدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم بالسويس، أن محافظ السويس، العربي السروي، كلف مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة الانتهاء من تجهيز 65 مدرسة من مدارس السويس استعدادًا للاستفتاء على الدستور.

وقال فهمي، إن من بين هذه المدارس 37 مدرسة بإدارة شمال السويس التعليمية و17 بإدارة جنوب التعليمية و11 بإدارة التعليم بحي الجناين، وسيتم الانتهاء من هذة التجهيزات خلال الأسبوع الحالي بشكل كامل.

وأضاف فهمي، أنه تم ترشيح 600 مدرس للعمل بلجان الاستفتاء على الدستور والذين يتوافر فيهم الشروط الكاملة مثل حسن الخلق والسمعة الطيبة والنزاهة والتميز في أداء عملهم بمديرية التربية والتعليم.

ومن جانب آخر، أكد أيمن فهمي، أن وزير التربية والتعليم استجاب لمطالب المدرسين وأولياء الأمور بتأجيل تطبيق تعديلات التقويم الشامل إلى الفصل الدراسي الثاني للعمل بالقرار الوزاري رقم 240 الصادر في الأول من شهر ديسمبر، حتى لا تتعرض العملية التعليمية لأي ارتباك خلال الفصل الدراسي الأول.