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قوات الجيش تحاصر عناصر "أنصار بيت المقدس" جنوبي الشيخ زويد

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قوات الجيش تحاصر عناصر "أنصار بيت المقدس" جنوبي الشيخ زويد قوات الجيش تحاصر عناصر "أنصار بيت المقدس" جنوبي الشيخ زويد

كتب : محمد مقلد السبت 21-12-2013 11:54

قالت مصادر أمنية بشمال سيناء إن قوات الجيش، فرضت حصارًا محكمًا على قرى المهدية والمقطعة والثومة، جنوب الشيخ زويد، لتمركز عناصر جماعة "أنصار بيت المقدس" بتلك القرى عقب اشتباكات أمس، وعلى رأسهم القيادات الثلاثة بالجماعة كمال علام، وشادي المنيعي، وابن عمه سليمان محمد حرب المنيعي.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والعمليات الخاصة، تمهيداً لمداهمة تلك القرى، لملاحقة عناصر الجماعة الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الأمن طالبت عبر مكبرات للصوت، أهالي القرى الثلاثة بتوخي الحذر خلال الساعات القادمة، والتزام منازلهم عند شعورهم بوجود أي اشتباكات، حتى لاتتكرر مأساة أمس، والتي أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين من المدنيين بقرية المهدية، نتيجة للاشتباكات التي دارات بين الجيش والإرهابيين".

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