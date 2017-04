الكاتب Ned Vizzini كتب نهاية 32 عاماً من عمره بيده

توفيّ الكاتب الأمريكي Ned Vizzini عن عمر يناهز 32 عاماً، في نيويورك، وتبين من خلال التقرير الطبي أن Vizzini قد مات إنتحاراً عندما قفز عن سطح بيت ذويه في بروكلين، حسب ما صرّح أخيه.

ولم يعرف سبب إنتحار Vizzini المتزوج والأب لطفل واحد، ولكنه كان دائماً يصرّح بخفة دم عن حياته الكئيبة.

Vizzini الكاتب الصغير في السن، هو مؤلف الكتاب المشهور "It’s Kind of a Funny Story" بجانب العديد من الكتب مثل " The other Normals " ، " Be More Chill "وغيرها، بالإضافة إلى إنه ناقداً وكاتب مقالات صدرت في "The New York Times"،"The Daily Beast"، "The New Yorker".

وشارك Vizzini في كتابة مغامرة الخيال "The House of Secrets" مع الكاتب والمخرج Chris Columbus المعروف بأعماله المميزة مثل: "Home Alone" وغيرها. ولقد ترجمت أعماله إلى أكثر من 25 لغة حول العالم.

وبجانب تأليف الكتب، كتب Vizzini للتلفزيون أيضاً، مثل برنامج "Teen Wolf" على الـ"MTV"، وبرنامج " Believe " على "NBC".

يذكر أن Vizzini صاحب الكتب الأكثر قراءةً من فئة الشباب، وكان ملهماً لعدداً كبيراً منهم و لعدداً من الكتّاب، بحسب صحيفة " New York Times ".