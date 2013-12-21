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يوسف الجراح يتعرّض لأزمة قلبيّة في أمريكا

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يوسف الجراح يتعرّض لأزمة قلبيّة في أمريكا يوسف الجراح يتعرّض لأزمة قلبيّة في أمريكا

بعدما أدى الفنان السعودي يوسف الجراح شعائر صلاة الجمعة أمس وسط جموع المصلين في ولاية شيكاغو الأمريكية، تعرض فجأة لأزمة قلبية أسفرت عن سقوطه المفاجئ وسط مرافقيه الذين قاموا بالإجراءات اللازمة لنقله لأقرب مستشفى أمريكي، ووضعه تحت الملاحظة.
يذكر أن الجراح كان أحد ضيوف ملتقى أبعاد الذي يقام بولاية شيكاغو بعنوان "هوية مبتعث".
"سيِّدتي نت" تتمنى للجراح شفاءً عاجلاً، وتعد قراءها بمتابعة حالته الصحية.

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