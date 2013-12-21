وفيات المشاهير تتصدر قائمة جوجل لعام 2013

لمع نجم ممثلي هوليوود هذه السنة في سماء السينما العالمية، فكانوا نجوماً مبدعين في مسل...

تميّزهم جاذبيتهم، وسمرتهم التي طغت على وسامة وجمال نجوم هوليوود؛ أولئك هم نجوم السينم...

لعلها الصدفة هي التي تلعب الدور الأكبر في حياة Aaron Ramsey، لاعب فريق أرسنال الإنجلي...

احتفل العديد من نجمات العالم بولادة أطفالهنّ، في عام 2013، حيث أصبحن أمهات مثلهن كمثل...

تصدر الرجال العرب لائحة أكثر الرجال جمالاً ووسامة وجاذبية بناء على الاستفتاء الذي قام...

ما بين نجمات العالم العربي ونجمات العالم الأخريات قواسم وفوارق، كما هو حال النجمة الل...

تؤدّي عائلات الرؤساء دوراً كبيراً في حياتهم السياسية، وتعدّ عامل جذب أو ابتعاد في حمل...

شهدت السينما الهنديَّة خلال السنوات القليلة الماضية قفزة فنيَّة واحترافيَّة عالية، وأ...

لم تتغيّر حياة المشاهير بين فترة التسعينات واليوم، فمازالت الشهرة والأضواء متربّصتين ...