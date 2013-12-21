صديق السلطانة هيام يسرّب صور حملها

أبهر المصور الفوتوغرافي أوربان روذاس الصديق المقرب للممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام جمهورها حول العالم، بصور حملها الجديدة في شهرها السابع بمولودتها التي أعلنت إنها ستلدها في مطلع شهر شباط\فبراير المقبل في حوض مائي، وقد استمرت جلسة تصوير مريم أوزيرلي فترة طويلة على مدار يوم كامل كي لا تصاب بالإرهاق .

وقام المصور بنشر صور أوزيرلي بعد أخذ موافقتها على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وكتب تحت الصور "الله ما أجمل أمومتك يا مريم".

وقد شاركه إحساسه آلاف القراء الذين نقلوا صورها في ساعات قياسية على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وتداولتها كافة الصحف والمواقع الإخبارية التركية.

واستعادت الصحافة التركية تعليق والد جنينها رجل الأعمال جان أتيش على صور سابقة لها قبل شهر إذ قال "لن تؤثر صور حملها أبداً على موقفي، وسأكتفي فقط بإعطاء المولود إسمي لا غير". بينما أكد مصدر مقرب منها بعد نشر تعليقه هذا، أن مريم سعيدة بأمومتها الوشيكة.

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